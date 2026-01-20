Скидки
Интер М — Арсенал. Прямая трансляция
23:00 Мск
Мусаев рассказал, как отреагировал на принятое «Краснодаром» предложения по Кордобе

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев вспомнил, как он отреагировал на переговоры о переходе нападающего «быков» Джона Кордобы в «Спартак». Летом 2024-го колумбиец был близок к переходу в московский клуб.

— Уход в «Спартак» был реален. У вас какая реакция была? Уход Кордобы, вашего главного футболиста, в «Спартак».
— Вообще реакция спокойная была. Я понимаю, что это часть моей работы. Часть футбола. Что кто-то может уходить. Просто не был погружён [в тему]. Мне не звонили и не говорили, что там есть предложение, что он сейчас уйдёт. То есть мы играли просто, там же была победная серия большая в этот момент, когда всё это… Продление, не продление. Особо никак не помешало.

— То есть вы не знали, что «Краснодар» принял предложение «Спартака»?
— Ну… Не помню уже, может, знал.

— А хороший нападающий, который мог бы заменить Кордобу, это Даку?
— Это хороший нападающий. Но, наверное, говорить некорректно, — сказал Мусаев в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

