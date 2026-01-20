Скидки
Вадим Евсеев прокомментировал победу «Динамо» Мх над сербским ИМТ на зимних сборах

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев высказался после победы над сербским ИМТ в первом матче на зимних сборах.

«Мы тренируемся 10 дней. И сегодня что-то в атакующей линии у нас получалось. В частности, в ситуации со вторым забитым мячом – хорошая комбинация. Это радует. Понятно, что не всё ещё получается. Есть соперник, который что-то не позволял. Но мы, по крайней мере, увидели плоды той работы, которую успели проделать на тренировках.

Игроки пока в разных состояниях. Кто-то около года не играл из-за травмы, много молодых ребят, ещё не в полном составе мы – не все вернулись из сборных. По сумме этих причин сыграли смешанными составами. Каждому дали определенное количество игрового времени. Приятно, что команда выполняет то, что мы тренируем.

В обороне – да, возникали ситуации, в том числе из-за индивидуальных ошибок. Но, по крайней мере, ребята старались, равнодушных нет. Будем работать дальше. У нас на первом сборе через два дня ещё одна игра. Проанализируем сыгранный матч, сделаем определенные поправки. Постараемся добавлять во всех компонентах игры.

Сегодня тяжело было ребятам физически. Потому что был месяц отпуска, после него на сборе провели хорошую, объёмную работу как в тренажерном зале, так и на футбольном поле.

Мы пытаемся и будем пытаться, чтобы у нас в арсенале была не только одна схема игры. Но схема не играет в футбол – играют футболисты. Всё равно есть нюансы. Мы за эти 10 дней сбора уделили этому определённое внимание. Игроки это приняли. Не отказываемся от прежней схемы. Всё зависит от футболистов: могут они, позволяет ли их мастерство играть вот так? Сегодня что-то получалось. В большей степени получалось. Некоторые футболисты действовали не на своих позициях, но сыграли довольно качественно», — приводит слова Евсеева телеграм-канал «Динамо».

«Динамо» занимает 13-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 15 очков за 18 матчей. Ранее пост главного тренера клуба покинул Хасанби Биджиев.

