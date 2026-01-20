Скидки
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Это самое страшное». Орлов высказался о ситуации с Венделом в «Зените»

«Это самое страшное». Орлов высказался о ситуации с Венделом в «Зените»
Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о ситуации с полузащитником Венделом в «Зените». Бразилец в очередной раз не явился на сборы сине-бело-голубых вовремя. В прошлые разы клуб штрафовал игрока. Тренер «Зенита» Сергей Семак накануне заявил, что Вендел вновь готов к штрафу.

«И полузащитники… В третий раз Вендел задержался. О чём думают остальные игроки: почему ему можно, а нам нельзя? Это самое страшное. Но Сергей Семак идёт на это, как-то он складывался, он верит. Помните, Вендел даже без тренировок приехал, и мы стали чемпионами. Но это было два года назад! Но чемпионами-то стали в самом конце, не за счёт своих побед, а за счёт неудачи «Динамо».

Рецепт один… Я не представляю, чтобы Морозов или Садырин разрешили вот так опаздывать. Семак говорит: «Вендел готов к штрафу». А как же [игровая] подготовленность и прочее? Нужна конкуренция в полузащиту. Надо выходить из положения и создавать конкуренцию. Тогда [Венделу] придётся драться за место [в составе]. Другой мотивации не будет, только конкуренция. Полузащитников нужно человек пять как минимум. «Зенит» недоукомплектован», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, «Зенит» ушёл на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко.

