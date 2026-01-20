Скидки
Роберто Фернандес поделился мнением об Артёме Дзюбе

Роберто Фернандес поделился мнением об Артёме Дзюбе
Защитник тольяттинского «Акрона» Роберто Фернандес высказался о своём одноклубнике, опытном российском нападающем Артёме Дзюбе. Он высоко оценил вклад 37-летнего форварда в игру тольяттинской команды.

— У меня с Дзюбой хорошие отношения, никогда не было никаких проблем. Артём всегда любил побеждать, и в «Акроне» он себе не изменяет. Эти его качества помогают нам стать сильнее, — сказал Роберто Фернандес в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, в текущем сезоне Дзюба сыграл в составе «Акрона» 16 матчей. На счету Артёма пять забитых мячей и четыре результативные передачи. Тольяттинский клуб идёт на девятом месте в турнирной таблице Мир РПЛ.

