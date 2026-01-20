Скидки
Интер М — Арсенал. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Барселона» назвала игроков, которые пропустят матч со «Славией» в Лиге чемпионов

«Барселона» назвала игроков, которые пропустят матч со «Славией» в Лиге чемпионов
«Барселона» опубликовала список игроков, которые пропустят матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с пражской «Славией». Игра пройдёт в среду, 21 января.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2026, среда. 23:00 МСК
Славия П
Прага, Чехия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Рафинья получил разрешение врачей, в то время как Ферран Торрес получил травму полуперепончатой ​​мышцы правой ноги и не сможет принять участие в матче. Предполагаемый срок восстановления составляет около 10 дней», – сообщает аккаунт сине-гранатовых в социальной сети X.

Ранее Рафинья пропустил матч с «Реалом Сосьедад» в 20-м туре Ла Лиги из-за травмы правого бедра. Каталонцы уступили в той игре со счётом 1:2.

В нынешнем сезоне фланговый нападающий «Барселоны» выходил на поле в 18 матчах за клуб, в которых забил 11 голов и отдал пять результативных передач.

