«Барселона» назвала игроков, которые пропустят матч со «Славией» в Лиге чемпионов

«Барселона» опубликовала список игроков, которые пропустят матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с пражской «Славией». Игра пройдёт в среду, 21 января.

«Рафинья получил разрешение врачей, в то время как Ферран Торрес получил травму полуперепончатой ​​мышцы правой ноги и не сможет принять участие в матче. Предполагаемый срок восстановления составляет около 10 дней», – сообщает аккаунт сине-гранатовых в социальной сети X.

Ранее Рафинья пропустил матч с «Реалом Сосьедад» в 20-м туре Ла Лиги из-за травмы правого бедра. Каталонцы уступили в той игре со счётом 1:2.

В нынешнем сезоне фланговый нападающий «Барселоны» выходил на поле в 18 матчах за клуб, в которых забил 11 голов и отдал пять результативных передач.