Роман Шаронов рассказал, о чём общается с игроками «Динамо»

Роман Шаронов, ассистент главного тренера московского «Динамо» Ролана Гусева, рассказал, о чём общается с игроками первой команды бело-голубых. Шаронов вошёл в тренерский штаб Гусева этой зимой.

— Обратили внимание, что вы много общаетесь с игроками и во время тренировок, и после них. О чём обычно эти разговоры?

— Иногда про футбол, иногда просто про жизнь. Тут нужно чувствовать баланс, потому что это важно. Я сам был игроком и понимаю, что такое коммуникация с тренером, поэтому стараюсь в целом помогать своим опытом и знаниями.

— Уже узнали, кто главный любитель рок-музыки в команде?

— Я думаю, их нет (смеётся). Если им интересно, могу им немножко приоткрыть дверь в эту область, — сказал Шаронов в интервью официальному сайту «Динамо».