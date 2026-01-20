«Интер» — «Арсенал»: история личных встреч команд перед игрой в Лиге чемпионов

Сегодня, 20 января, состоится матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Интер» и «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами последних встреч между этими соперниками.

Интересно, что эти клубы пересекались между собой в официальных матчах всего три раза в истории футбола:

06.11.2024. Лига чемпионов. «Интер» — «Арсенал» — 1:0;

25.11.2003. Лига чемпионов. «Интер» — «Арсенал» — 1:5;

17.09.2003. Лига чемпионов. «Арсенал» — «Интер» — 0:3.

После шести туров миланский клуб набрал 12 очков и занимает шестое место. Английская команда заработала 18 очков и располагается на первой строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

