В «Ахмате» отреагировали на информацию о переговорах с Георгием Джикией

Вице-президент и генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что в настоящее время переговоры о приобретении российского защитника «Антальяспора» Георгия Джикии не ведутся. Ранее в прессе появилась информация, что «Ахмат» проявляет интерес к экс-футболисту московского «Спартака» и сборной России.

«Наш клуб в данный момент не ведёт переговоров о приобретении Георгия Джикии», — приводит слова Айдамирова «РИА Новости Спорт».

Джикии 32 года. Действующий контракт футболиста с «Антальяспором» рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Георгия в € 1,8 млн.