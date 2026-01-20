Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Ахмате» отреагировали на информацию о переговорах с Георгием Джикией

В «Ахмате» отреагировали на информацию о переговорах с Георгием Джикией
Комментарии

Вице-президент и генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что в настоящее время переговоры о приобретении российского защитника «Антальяспора» Георгия Джикии не ведутся. Ранее в прессе появилась информация, что «Ахмат» проявляет интерес к экс-футболисту московского «Спартака» и сборной России.

«Наш клуб в данный момент не ведёт переговоров о приобретении Георгия Джикии», — приводит слова Айдамирова «РИА Новости Спорт».

Джикии 32 года. Действующий контракт футболиста с «Антальяспором» рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Георгия в € 1,8 млн.

Материалы по теме
Агент сообщил, что Джикия хочет вернуться в «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android