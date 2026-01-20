Скидки
Онопко: в «Барселоне» считали меня «колхозником»

Онопко: в «Барселоне» считали меня «колхозником»
Комментарии

Тренер сборной России и «Ростова» Виктор Онопко рассказал, почему в бытность футболистом не перешёл в «Барселону». Каталонцы проявляли к нему интерес, но в итоге отказались от кандидатуры россиянина. По словам Онопко, в «Барселоне» посчитали его «колхозником».

— Не взяли из‑за внешности — это были мои слова. Потом выяснилось, что мне неправильно перевели информацию. Интерес был. Тренерский штаб Круиффа рассматривал меня. Они сказали, что я очень простой. Если говорить проще, то «колхозник». Дело не во внешности. Возможно, они так решили из‑за того, в чём я ходил. Но я и сейчас не могу понять, почему для них был простым «колхозником». Возможно, им нужно было, чтобы я носил Louis Vuitton или Dolce & Gabbana, — сказал Онопко в эфире телеканала «Матч ТВ».

