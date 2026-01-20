Мурад Мусаев заявил, что не хотел видеть переход Сперцяна в «Саутгемптон»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, что не хотел видеть переход полузащитника «быков» Эдуарда Сперцяна в английский «Саутгемптон». Летом прошлого года сообщалось, что «святым» интересен капитан «Краснодара», однако хавбек остался в кубанском клубе.

— Как вам в целом казался переход в Чемпионшип?

— Мне как главному тренеру, когда уходит один из лучших игроков… Конечно, для меня плохо это казалось.

— Нет, понятно, думаю, в этом смысле вам без разницы, куда он уходит...

— Нет, почему? Если Матвей уходил в «ПСЖ»… Это разные вещи. Условно, «ПСЖ» и «Саутгемптон». Я не хотел бы, чтобы он уходил в «Саутгемптон».

— А в «ПСЖ»?

— Ну, в «ПСЖ» я мог бы понять. Что это большой клуб, который там будет бороться за Лигу чемпионов, куча трофеев. Мог бы понять. Как это было с Матвеем. Я говорю: «Матвей, есть какие-то шансы?» Он говорит: «Ну, от такого нельзя отказываться», — сказал Мусаев в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».