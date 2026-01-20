Скидки
«Арсенал» готов продать Габриэла Жезуса. Нападающим интересуется «Палмейрас» — Daily Mail

Комментарии

Лондонский «Арсенал» готов отпустить нападающего Габриэла Жезуса. В трансфере бразильского футболиста заинтересован «Палмейрас». Об этом сообщает Daily Mail.

При этом, по информации издания, форвард не желает покидать клуб английской Премьер-лиги до конца сезона и надеется проявить себя.

Ранее, в январе 2025 года, бразилец получил травму крестообразных связок колена и выбыл на продолжительный срок, после чего забил гол в 19-м туре АПЛ с «Астон Виллой» (4:1) и повторил перформанс экс-полузащитника «Милана» и последнего обладателя «Золотого мяча» из Бразилии Кака. Жезус снял игровую футболку, под которой была надета белая майка с надписью: I belong to Jesus (с английского: «Я принадлежу Иисусу». — Прим. «Чемпионата»).

В нынешнем сезоне Жезус провёл девять матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает игрока в € 20 млн.

