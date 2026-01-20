Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» получил предложение от саудовцев по Винисиусу в размере £ 200 млн — источник

«Реал» получил предложение от саудовцев по Винисиусу в размере £ 200 млн — источник
Комментарии

Мадридскому «Реалу» сделали предложение о приобретении крайнего нападающего Винисиуса Жуниора в размере £ 200 млн (около € 230 млн), сообщает Indykaila News в социальной сети X. По данным источника, предложение поступило от саудовского клуба. «Сливочные» проинформировали заинтересованную сторону, что Винисиус не будет продан в зимнее трансферное окно — 2026.

Бразильцу 25 лет, за «Реал» он выступает с 2018-го. В нынешнем сезоне бразильский вингер провёл 29 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и сделал восемь результативных передач. Контракт Винисиуса с мадридским «Реалом» рассчитан до конца июня 2027 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 150 млн.

Материалы по теме
«Он подарил нам две волшебные Лиги чемпионов». Альваро Арбелоа — о Винисиусе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android