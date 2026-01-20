В «Актобе» уточнили информацию о возможном подписании Нани, Пьянича и Смолова

В пресс-службе «Актобе» прокомментировали информацию о возможном подписании футболистов Луиша Нани, Миралема Пьянича и Фёдора Смолова. Отметим, перечисленные игроки уже завершили профессиональную карьеру.

«Селекционный отдел футбольного клуба «Актобе» ведёт активную работу на трансферном рынке. Официально пока не хочется ничего комментировать по именам игроков, поскольку ни с кем из перечисленных вами футболистов, да и в целом не было подписано контрактов. Как будет решение принято сторонами окончательно, вы узнаете обо всём самыми первыми», — сообщили в пресс-службе «Актобе» корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.