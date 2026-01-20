Скидки
Кобби Майну останется в «Манчестер Юнайтед». На игрока повлиял Майкл Кэррик — Романо

Комментарии

Полузащитник Кобби Майну продолжит выступление в «Манчестер Юнайтед», несмотря на информацию в прессе о желании футболиста покинуть клуб. На хавбека «красных дьяволов» повлиял главный тренер команды Майкл Кэррик. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, англичанин рассматривал возможность уйти в аренду, но передумал после оказанного доверия со стороны нового наставника «МЮ». Футболист впервые в сезоне вышел в стартовом составе на матч АПЛ в дебютной игре Кэррика на своём посту. В ней «красные» обыграли «Манчестер Сити» со счётом 2:0.

Всего в нынешнем сезоне у Майну 15 матчей за клуб во всех турнирах, в которых он отдал одну голевую передачу. После 22 матчей АПЛ «красные дьяволы» заработали 35 очков и занимают пятое место.

