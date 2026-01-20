Защитник «Спартака» Хлусевич — о возобновлении сезона РПЛ: начинаем всё с чистого листа

Футболист московского «Спартака» Даниил Хлусевич поделился ожиданиями от возобновления текущего сезона Мир РПЛ и рассказал, как проходят первые тренировки под руководством нового главного тренера команды Хуана Карседо.

«Пробежали достаточно хорошо. Закончили как обычно втроём. Как команда. Никого не выделяем. Для крайних защитников такие тесты удобнее — мы традиционно много бегаем, выполняем «рваную», челночную работу. То есть с подобными нагрузками часто встречаемся. Первые дни сборов проходят прекрасно. Тепло. Знакомимся с новым штабом, много общаемся. Нахожусь в хорошем состоянии.

В отпуске отдыхал не так много. Регулярно занимался с отцом. Но индивидуальная работа — это одно, а командная — совсем иное. Впереди тактика и многое другое. Начинаем всё с чистого листа и надеемся на максимальный результат», — приводит слова Хлусевича официальный сайт «Спартака».