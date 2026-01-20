Скидки
Бернарду Силва решил покинуть «Манчестер Сити» в конце сезона — El Chiringuito TV

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва принял решение покинуть клуб английской Премьер-лиги по итогам нынешнего сезона. Об этом сообщает аккаунт El Chiringuito TV в социальной сети X.

Силва выступает за «горожан» с 2017 года. За это время он провёл 437 матча за клуб во всех турнирах, забил 73 гола и отдал 76 результативных передач. Под руководством Хосепа Гвардиолы футболист выиграл в общей сумме 18 трофеев, среди которых шесть чемпионств АПЛ и кубок Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне португалец провёл 30 матчей за «Манчестер Сити», набрав 1+3 по системе «гол+пас». Его контракт истекает летом 2026 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 27 млн.

