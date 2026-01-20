Данил Круговой поделился совместной фотографией с Дмитрием Бариновым

Футболист ЦСКА Данил Круговой поделился совместной фотографией с новобранцем армейцев Дмитрием Бариновым. Круговой выложил фото в своём телеграм-канале. Баринов стал игроком ЦСКА в это трансферное окно, ранее он выступал за «Локомотив».

Красно-синие завершили первую часть текущего сезона Мир Российской Премьер-Лиги на четвёртом месте в турнирной таблице. Подопечные Фабио Челестини набрали 36 очков по результатам 18 проведённых встреч.

Лидирует в чемпионате России «Краснодар». В активе у «быков» 40 очков. ЦСКА в 19-м туре РПЛ сыграет с грозненским «Ахматом» на выезде. Матч состоится в начале марта.