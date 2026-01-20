«Ливерпуль» проявляет интерес к защитнику «Тоттенхэма» Микки ван де Вену — TEAMtalk

«Ливерпулю» интересен защитник «Тоттенхэм Хотспур» Микки ван де Вен. Мерсисайдцы могут подписать нидерландского футболиста летом 2026 года. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации издания, проблемы в лондонском клубе под руководством Томаса Франка могут привести к трансферу защитника. После вылета команды из Кубка Англии от «Астон Виллы» (1:2) футболист выступил с критикой игры «Тоттенхэма».

Ранее защитник «Ливерпуля» Джованни Леони выбыл до конца сезона из-за травмы, а один из вариантов усиления обороны «красных», Марк Гехи, перешёл из «Кристал Пэлас» в «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне ван де Вен сыграл 29 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.