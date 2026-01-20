Скидки
Мурад Мусаев ответил, кто для него является самым главным соперником в РПЛ

Мурад Мусаев ответил, кто для него является самым главным соперником в РПЛ
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопрос, какую команду считает самым главным соперником в рамках Мир Российской Премьер-Лиги.

— Какая команда для тебя самый главный соперник в чемпионате?
— Ну, наверное…

— Вот для тебя лично. К кому ты неделю готовишься, к какой команде, которая как бы самая важная, самая тяжёлая?
— Тяжёлая… Ну, «Зенит», ЦСКА. Допустим, если брать по качеству игры, мне больше всех нравится ЦСКА. Как они играют. Не говорю, что там, условно, «Локомотив» слабый или «Зенит», они играют в хороший футбол. «Балтика» тоже, но стиль ЦСКА мне импонирует, симпатичен их футбол, к ним тяжело было готовиться, — сказал Мусаев в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

