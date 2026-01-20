Литвинов рассказал, какой футбол в «Спартаке» хочет видеть Карседо

Футболист «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, какой футбол хочет видеть в исполнении команды новый главный тренер Хуан Карседо. Также Литвинов заявил, что футболисты постепенно начинают понимать требования испанского специалиста.

— Уже начинаем понимать, что он требует. Видно, что он хочет на поле. Начинаются дни с теорий, он показывает, что хочет видеть, знакомимся потихоньку. У каждого есть изюминка, планы тренировок, но в общем и целом на сборах все занимаются физической подготовкой, как правильно тактически действовать.

Карседо подходит ко всем ребятам спросить, как дела, как состояние, старается индивидуально общаться. Сейчас очень тяжело. После отпуска всегда сложно начинать беговую работу. Но сборы для этого и созданы. У нас есть время набрать форму.

— Какой футбол хочет видеть Карседо?

— Пусть останется загадкой (смеётся). В целом, комбинационный футбол, агрессивный — то, что хотят видеть наши болельщики. Он хочет, чтобы в обороне тоже всё было четко и как можно [больше] игр «на ноль», — приводит слова Литвинова «Матч ТВ».