Интер М — Арсенал. Прямая трансляция
23:00 Мск
Футбол Новости

Орлов высказался о проблеме опорного полузащитника в «Зените»

Орлов высказался о проблеме опорного полузащитника в «Зените»
Известный футбольный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о проблеме в опорной зоне «Зенита». Он считает, что Вильмар Барриос уже не соответствует запросам команды.

«Барриос уже играет не так, как он играл в первые свои сезоны. Команду он устраивает. Но Барриос очень хорошо устраивал всех, когда были Клаудиньо и Вендел в прекрасной форме. Их хватало в центре поля. А сейчас уже надо, чтобы опорный полузащитник был разыгрывающий, с точным пасом и умением пробить по воротам. Увы, Барриос не обладает точным и сильным ударом. И передачи от него него не очень точны. Поэтому, когда он выступает в роли разыгрывающего, точных, хитрых и умных передач мы от него не видели. Если и были, то редко», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

