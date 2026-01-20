«Мы знали, что матч будет сложным, порой иррациональным». Вратарь Сенегала — о финале КАН

Голкипер сборной Сенегала Эдуард Менди высказался после победы на Кубке Африки. Голкипер не позволил реализовать пенальти нападающему Марокко Браиму Диасу в финале турнира на 90+24-й минуте при счёте 0:0. Игра завершилась победой Сенегала (1:0).

«Этот титул был завоёван не благодаря какому-то одному моменту, а благодаря стабильности с самого первого дня. Мы знали, что матч будет сложным, порой иррациональным. В такие моменты ясность и единство имеют первостепенное значение. Горжусь этой командой. Горжусь этими игроками. Чемпионы Африки!» – написал Менди в своём аккаунте в соцсети X.

На стадии полуфинала сенегальская национальная команда победила Египет со счётом 1:0. Единственный мяч забил нападающий Садио Мане. Сборная Марокко в послематчевой серии пенальти выиграла у Нигерии — 0:0 (4:2 пен.).