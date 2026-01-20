Скидки
Роберто Фернандес оценил главного тренера «Акрона» Заура Тедеева

Комментарии

Защитник тольяттинского «Акрона» Роберто Фернандес оценил главного тренера команды Заура Тедеева. Он в положительном ключе высказался о специалисте, который возглавляет команду с 2023 года.

— Тедеев хорош и как тактик, и как мотиватор. Он прекрасно чувствует, когда нужно поддержать игрока, а когда требуется напихать. На сборах же он старается как можно сильнее сблизиться с футболистами, поговорить с ними, узнать, всё ли у нас в порядке, — сказал Фернандес в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, в текущем сезоне «Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице Мир РПЛ на момент зимнего перерыва. Команда Тедеева набрала 21 очко за 18 туров.

