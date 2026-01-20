Орлов объяснил, в чём заключается польза Ерохина для «Зенита»

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов объяснил, в чём заключается польза Александра Ерохина для «Зенита».

«Ерохин — джокер? Человек может сыграть 15-20 минут. Но если бы он был джокером… Джокер всё-таки в каждом матче забивает (смеётся). Но это полезный, замечательный игрок для тренировочного процесса.

Михайлов, Васильев — этим ребятам ещё расти надо. По сравнению с игроками основного состава они другого уровня», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, «Зенит» ушёл на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко.