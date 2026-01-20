Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орлов объяснил, в чём заключается польза Ерохина для «Зенита»

Орлов объяснил, в чём заключается польза Ерохина для «Зенита»
Комментарии

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов объяснил, в чём заключается польза Александра Ерохина для «Зенита».

«Ерохин — джокер? Человек может сыграть 15-20 минут. Но если бы он был джокером… Джокер всё-таки в каждом матче забивает (смеётся). Но это полезный, замечательный игрок для тренировочного процесса.

Михайлов, Васильев — этим ребятам ещё расти надо. По сравнению с игроками основного состава они другого уровня», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, «Зенит» ушёл на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко.

Материалы по теме
Орлов высказался о проблеме опорного полузащитника в «Зените»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android