Интер М — Арсенал. Прямая трансляция
23:00 Мск
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Мурад Мусаев рассказал о премиальных в «Краснодаре»

Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о премиальных в кубанском клубе. По словам специалиста, за победы «быкам» лишних денег не выплачивают.

— Коммерческий вопрос: а есть хорошие премиальные за чемпионство? Не надо сумму говорить, просто — они хорошие?
— Да. Думаю, что да.

— А просто за победы они есть? Вот эта накопительная система.
— За победы практически не бывает никогда. А так есть… У футболистов бонусы за чемпионство, там ну по градации…

— За него надо биться? Ну, то есть, это сумма, за которую интересно биться?
— Думаю, да.

— У «Зенита» обычно бонусы — это как половина годовой зарплаты.
— Нет, у нас таких бонусов больших нет. Но в прошлом сезоне Сергей Николаевич [Галицкий] добавил, — сказал Мусаев в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

Комментарии
