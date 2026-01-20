Гаджи Гаджиев назвал лучших российских тренеров

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев обозначил лучших российских тренеров по футболу на сегодняшний день. Он выделил трёх специалистов — Станислав Черчесов («Ахмат»), Михаил Галактионов («Локомотив») и Сергей Семак («Зенит»).

— Семак — один из лучших наших тренеров, Станислав Саламович — один из лучших, и Галактионов на хорошем уровне, по крайней мере в РПЛ, — сказал Гаджиев в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, действующим чемпионом России является «Краснодар». «Быков» тренирует Мурад Мусаев, которого Гаджиев не упомянул. До этого шесть лет подряд золотые медали выигрывал «Зенит».