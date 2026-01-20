Карвахаль объяснил разницу между Лионелем Месси и Криштиану Роналду

Испанский защитник «Реала» Даниэль Карвахаль объяснил, в чём заключается разница между нападающим саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду и форвардом «Интер Майами» Лионелем Месси. Роналду ранее выступал за «Реал», Месси долгое время был игроком каталонской «Барселоны».

«Месси — это игрок, который создаёт много моментов. Он обладает отличным видением поля, у него прекрасный контроль мяча и классные передачи.

Лионель умеет находить свободные зоны, в то время как [преимущество] Роналду — врываться на скорости в штрафную площадь соперника», — приводит слова Карвахаля Barca Worldwide в социальной сети X.