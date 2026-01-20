«Торпедо» объявило о подписании 19-летнего нападающего «Краснодара» Арсена Ревазова

19-летний нападающий Арсен Ревазов перешёл из «Краснодара» в московское «Торпедо».

«Футбольные клубы «Торпедо» Москва и «Краснодар» достигли договорённости о переходе в столичную команду 19-летнего Арсена Ревазова. Вингер находился в системе «быков» с 2022 года. В 60 матчах турниров ЮФЛ-1, ЮФЛ-2 и МФЛ забил 24 мяча и сделал 25 результативных передач. За «Торпедо» Ревазов будет выступать под 47-м номером», – сообщает официальный сайт московского клуба.

Ранее автозаводцы подписали ещё двух новых футболистов. Состав чёрно-белых пополнили защитник Константин Савичев и фланговый нападающий Руслан Апеков.