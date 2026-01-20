Скидки
Интер М — Арсенал. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Как найти нового нападающего?!» Орлов — о проблемной позиции «Зенита»

Комментарии

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о проблемной позиции центрального нападающего в «Зените». Ранее команду покинул Лусиано Гонду. По данным СМИ, из «Зенита» уйдёт и Матео Кассьерра. В таком случае у сине-бело-голубых останется лишь один центральный нападающий — Александр Соболев.

«Идёт новый год, новые надежды, новые радости. А у «Зенита» нет нападающего (смеётся). Кассьерры и Лусиано нет. Деньги-то теперь есть. Надо найти [нового форварда]. Но как найти?! Как минимум должен быть уровень Кордобы, чтобы всё пошло», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, «Зенит» ушёл на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко.

Комментарии
