Батраков вышел с капитанской повязкой в первом матче после ухода Баринова из «Локомотива»

20-летний полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков вышел на поле с капитанской повязкой в матче с китайским «Чэнду Жунчэн». Это игра стала первой после ухода бывшего капитана железнодорожников
Дмитрия Баринова в ЦСКА.

Напомним, Баринов – воспитанник академии «Локомотива». Футболист дебютировал за основную команду в 2015 году и с тех пор провёл за «Локо» 274 матча, забил 13 голов, стал чемпионом России, четырёхкратным обладателем Кубка и победителем Суперкубка.

Батраков также является воспитанником красно-зелёных. Полузащитник выступает за главную команду с 2024 года, за это время сыграв 66 матчей и набрав 31+16 по системе «гол+пас».

