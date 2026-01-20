Игорь Колыванов назвал позиции в «Динамо», которые нуждаются в усилении в зимнее ТО

Известный российский экс-футболист, а ныне тренер Игорь Колыванов назвал позиции в московском «Динамо», которые нуждаются в усилении текущей зимой.

«Динамо» нужен центральный защитник, не помешает ещё один опорник и крайний нападающий. Если бы они кого-то приобретали, можно было бы обсуждать. Ощущение, что пока нет даже намёков. Я считаю, что нужен центральный защитник. В обороне в последние годы у «Динамо» постоянные ротации. Должны быть игроки, которые борются за самые высокие места на хорошем уровне. Однако хорошие игроки стоят хороших денег», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.