Кинопоиск и Матч ТВ объявили о партнёрстве: UFC, РПЛ, Ла Лига, Серия А — в одной подписке

В онлайн-кинотеатре заработала опция «Матч Максимум», а позже появится витрина «Матч!» с трансляциями, записями и обзорами спортивных событий.

В подписке с «Матч Максимум» пользователи вскоре смогут выбирать аудиодорожку между комментаторами и интершумом, позже в 2026 году на «Кинопоиске» появятся трансляции в разрешении 4К и витрина субхолдинга «Матч!». На витрине будут доступны не только бесплатные трансляции федерального телеэфира, но и контент премиальных телеканалов со статистикой в плеере.

К уже доступным трансляциям РПЛ, Кубка и Суперкубка России, испанского и итальянского футбола и ивентов UFC добавятся записи спортивных событий и обзоры матчей.

Цена опции «Матч Максимум» составит 499 рублей. Подписчикам «Яндекс Плюса» доступна возможность оплаты полной стоимости «Матч Максимум» баллами «Плюса». Контент «Матч Максимум» расширит линейку трансляций спортивного раздела «Кинопоиска». Освещение спорта – одно из важных направления онлайн-кинотеатра, являющегося официальным партнёром КХЛ, ФК «Зенит» и РФС.

Руководитель направления «Спорт» в персональных сервисах «Яндекса» Артём Потапов: «Кинопоиск» работает со спортивными федерациями, лигами и бродкастерами. Телеканал «Матч ТВ» – один из наших главных партнёров. Теперь, когда удалось собрать самую широкую линейку флагманского спортивного контента в одной подписке, мы рассчитываем, что расширится как аудитория раздела «Спорт» на Кинопоиске, так и телеканалов семейства «Матч!»

Вера Пугачева, директор департамента интернет-продуктов «Матч ТВ»: «Новые опции и контент премиальных каналов нашего субхолдинга, интегрированных на платформу «Кинопоиска», улучшит пользовательский опыт и позволит привлечь к спорту и активному образу жизни большую аудиторию. Возможности продукта, над которыми наша команда работала последние годы, будут доступны на площадке «Кинопоиска».