Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кинопоиск и Матч ТВ объявили о партнёрстве: UFC, РПЛ, Ла Лига, Серия А — в одной подписке

Кинопоиск и Матч ТВ объявили о партнёрстве: UFC, РПЛ, Ла Лига, Серия А — в одной подписке
В Кинопоиске заработала опция «Матч Максимум»
Комментарии

В онлайн-кинотеатре заработала опция «Матч Максимум», а позже появится витрина «Матч!» с трансляциями, записями и обзорами спортивных событий.

В подписке с «Матч Максимум» пользователи вскоре смогут выбирать аудиодорожку между комментаторами и интершумом, позже в 2026 году на «Кинопоиске» появятся трансляции в разрешении 4К и витрина субхолдинга «Матч!». На витрине будут доступны не только бесплатные трансляции федерального телеэфира, но и контент премиальных телеканалов со статистикой в плеере.

К уже доступным трансляциям РПЛ, Кубка и Суперкубка России, испанского и итальянского футбола и ивентов UFC добавятся записи спортивных событий и обзоры матчей.

Цена опции «Матч Максимум» составит 499 рублей. Подписчикам «Яндекс Плюса» доступна возможность оплаты полной стоимости «Матч Максимум» баллами «Плюса». Контент «Матч Максимум» расширит линейку трансляций спортивного раздела «Кинопоиска». Освещение спорта – одно из важных направления онлайн-кинотеатра, являющегося официальным партнёром КХЛ, ФК «Зенит» и РФС.

Руководитель направления «Спорт» в персональных сервисах «Яндекса» Артём Потапов: «Кинопоиск» работает со спортивными федерациями, лигами и бродкастерами. Телеканал «Матч ТВ» – один из наших главных партнёров. Теперь, когда удалось собрать самую широкую линейку флагманского спортивного контента в одной подписке, мы рассчитываем, что расширится как аудитория раздела «Спорт» на Кинопоиске, так и телеканалов семейства «Матч!»

Вера Пугачева, директор департамента интернет-продуктов «Матч ТВ»: «Новые опции и контент премиальных каналов нашего субхолдинга, интегрированных на платформу «Кинопоиска», улучшит пользовательский опыт и позволит привлечь к спорту и активному образу жизни большую аудиторию. Возможности продукта, над которыми наша команда работала последние годы, будут доступны на площадке «Кинопоиска».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android