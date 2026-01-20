ЦСКА прервал аренду полузащитника Лионеля Верде. Аргентинец вернётся в «Унион Санта-Фе»

Московский ЦСКА сообщил о расторжении арендного соглашения с клубом «Унион Санта-Фе», вернув аргентинскому клубу полузащитника Лионеля Верде.

«Лионель Верде покидает ЦСКА. ПФК ЦСКА и «Унион Санта Фе» договорились о досрочном прекращении аренды полузащитника. Желаем Лионелю успехов в дальнейшей карьере!» – сообщают армейцы в официальном телеграм-канале клуба.

21-летний Лионель Верде является воспитанником клуба «Унион Санта-Фе». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость аргентинского футболиста в € 700 тыс. В составе ЦСКА футболист провёл четыре матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.