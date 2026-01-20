Скидки
Интер М — Арсенал. Прямая трансляция
Мусаев: «Краснодар», «Локомотив», ЦСКА, «Спартак», «Динамо» — это команды одного уровня

Мусаев: «Краснодар», «Локомотив», ЦСКА, «Спартак», «Динамо» — это команды одного уровня
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что московские «Локомотив», ЦСКА, «Спартак» и «Динамо» являются командами примерно такого же уровня, как и чёрно-зелёные. «Краснодар» — действующий чемпион России.

— «Зенит»… Больше возможностей, чем у любой команды. «Краснодар», «Локомотив», ЦСКА, «Спартак», «Динамо» — это команды одного уровня. По игрокам там…

— ЦСКА и «Спартак» — это для тебя команды одного уровня?
— И «Динамо» тоже. Плюс «Балтика», которая играет очень сильно. Даже просто гол забить [им] — это большая трудность.

— В каком плане это команды одного уровня?
— По всем параметрам. Состав, возможности, бюджет.

— Нет, ну для нас всё-таки «Спартак» по деньгам как будто вторая команда страны...
— Ну да, согласен, — сказал Мусаев в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

