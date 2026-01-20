Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Канищев: «Зениту» пора обновлять состав — нужны усиления во все линии

Александр Канищев: «Зениту» пора обновлять состав — нужны усиления во все линии
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев считает, что санкт-петербургской команде необходимо усилить состав.

«Зениту» нужен хороший нападающий. Нужен игрок в середину поля, так Вендел и Барриос если не на сходе, то уже идут по наклонной. Нужны усиления. Было бы хорошо приобрести по одному игроку во все линии. Конечно, есть ощущение, что «Зениту» пора обновлять состав — нужна ротация», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее сине-бело-голубые подписали защитника ЦСКА и сборной России Игоря Дивеева, в обмен отдав армейцам аргентинского нападающего Лусиано Гонду.

Материалы по теме
«У Дивеева был элемент выгорания». Детали главного трансфера года между ЦСКА и «Зенитом»
Эксклюзив
«У Дивеева был элемент выгорания». Детали главного трансфера года между ЦСКА и «Зенитом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android