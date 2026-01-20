Александр Канищев: «Зениту» пора обновлять состав — нужны усиления во все линии

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев считает, что санкт-петербургской команде необходимо усилить состав.

«Зениту» нужен хороший нападающий. Нужен игрок в середину поля, так Вендел и Барриос если не на сходе, то уже идут по наклонной. Нужны усиления. Было бы хорошо приобрести по одному игроку во все линии. Конечно, есть ощущение, что «Зениту» пора обновлять состав — нужна ротация», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее сине-бело-голубые подписали защитника ЦСКА и сборной России Игоря Дивеева, в обмен отдав армейцам аргентинского нападающего Лусиано Гонду.