Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хуан Карседо назвал основного капитана «Спартака»

Хуан Карседо назвал основного капитана «Спартака»
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо ответил на вопрос, кто будет капитаном красно-белых после его назначения. Карседо возглавил команду этой зимой, ранее он работал в «Пафосе». «Спартак» завершил первую часть текущего сезона Мир Российской Премьер-Лиги на шестом месте в турнирной таблице.

— Кто будет капитаном?
— Мне нравится идея, когда есть шесть человек: три россиянина, три иностранца. Такой капитанский совет — это правильно, он будет действовать. Но, естественно, Зобнин будет основным капитаном, — приводит слова Карседо «Матч ТВ».

В 19-м туре РПЛ московский «Спартак» сыграет с «Сочи» на выезде.

Материалы по теме
Хуан Карседо ответил, будут ли у «Спартака» новички в ближайшее время
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android