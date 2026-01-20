Хуан Карседо назвал основного капитана «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо ответил на вопрос, кто будет капитаном красно-белых после его назначения. Карседо возглавил команду этой зимой, ранее он работал в «Пафосе». «Спартак» завершил первую часть текущего сезона Мир Российской Премьер-Лиги на шестом месте в турнирной таблице.

— Кто будет капитаном?

— Мне нравится идея, когда есть шесть человек: три россиянина, три иностранца. Такой капитанский совет — это правильно, он будет действовать. Но, естественно, Зобнин будет основным капитаном, — приводит слова Карседо «Матч ТВ».

В 19-м туре РПЛ московский «Спартак» сыграет с «Сочи» на выезде.