Артига рассказал, как отреагировал на предложение от «Рубина»

Новый главный тренер «Рубина» Франк Артига рассказал, как отреагировал на предложение казанского клуба. Также он поведал, как прошли переговоры.

– Франк, добро пожаловать в «Рубин»! Расскажите, как вы отреагировали на предложение из казанского клуба.

– Мне было очень приятно, что такой большой клуб, как «Рубин», проявил интерес к моей кандидатуре. Действительно, я тогда тренировал клуб «Петру Атлетику» и считал, что договориться о моём уходе будет непросто.

Когда руководство «Рубина» связалось со мной, то я объяснил, что прежде, чем я смогу обсуждать с клубом контрактные вопросы, нужно договориться с моим предыдущим клубом. С этой командой мы выступали в Лиге чемпионов Африки, а в чемпионате Анголы шли на первом месте и я считал уход очень маловероятным.

– Как прошли ваши переговоры с руководством клуба?

– Хорошо, что клубы договорились, и, как только стороны пришли к соглашению, с моей стороны всё было очень просто, потому что самое трудное — это добиться согласия между двумя клубами. Тренировать клуб с такой большой историей – это очень большая честь и серьёзный вызов, — приводит слова Артиги официальный сайт «Рубина».