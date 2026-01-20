Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артига рассказал, как отреагировал на предложение от «Рубина»

Артига рассказал, как отреагировал на предложение от «Рубина»
Комментарии

Новый главный тренер «Рубина» Франк Артига рассказал, как отреагировал на предложение казанского клуба. Также он поведал, как прошли переговоры.

– Франк, добро пожаловать в «Рубин»! Расскажите, как вы отреагировали на предложение из казанского клуба.
– Мне было очень приятно, что такой большой клуб, как «Рубин», проявил интерес к моей кандидатуре. Действительно, я тогда тренировал клуб «Петру Атлетику» и считал, что договориться о моём уходе будет непросто.

Когда руководство «Рубина» связалось со мной, то я объяснил, что прежде, чем я смогу обсуждать с клубом контрактные вопросы, нужно договориться с моим предыдущим клубом. С этой командой мы выступали в Лиге чемпионов Африки, а в чемпионате Анголы шли на первом месте и я считал уход очень маловероятным.

– Как прошли ваши переговоры с руководством клуба?
– Хорошо, что клубы договорились, и, как только стороны пришли к соглашению, с моей стороны всё было очень просто, потому что самое трудное — это добиться согласия между двумя клубами. Тренировать клуб с такой большой историей – это очень большая честь и серьёзный вызов, — приводит слова Артиги официальный сайт «Рубина».

Материалы по теме
Официально
Тренерский штаб «Рубина» покинул немецкий специалист Дюрей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android