Мурад Мусаев раскрыл, как реагирует на критику от Александра Мостового

Мурад Мусаев раскрыл, как реагирует на критику от Александра Мостового
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, что спокойно относится как к критике, так и к похвале от известных в прошлом футболистов. Ранее Мусаева критиковал экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой.

– А ты обижаешься на Мостового, когда он говорит, что нефутбольные люди не должны быть в футболе?
– Нет, абсолютно. Это часть моей профессии. Критика будет всегда. Даже когда мы провели идеальный год, кто-то будет меня критиковать. Это нормально. Я к этому спокойно отношусь. Так же с похвалой. После прошлого сезона на премии давали приз лучшему тренерскому штабу, но я не поехал туда.

Я не хотел этого, хотя Сергей Николаевич говорил: «Езжай, это твой «Оскар»!» Я уже думал, что новый сезон начался, сборы идут, завтра игра с «Махачкалой», я должен быть с командой, и мне уже не хотелось этого всего внимания. Поэтому как к критике, так и к похвале я отношусь нейтрально, — сказал Мусаев в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

