Главная Футбол Новости

РПЛ объявила об изменении времени начала трёх матчей 19-го тура

Комментарии

Пресс-служба Мир Российской Премьер-Лиги объявила об изменении во времени начала трёх матчей 19-го тура. Так, «Динамо» Махачкала и «Рубин» сыграют в 19:30 мск, «Краснодар» и «Ростов» встретятся в 14:30, а московское «Динамо» и «Крылья Советов» начнут игру в 13:00.

Махачкалинское «Динамо» сразится с «Рубином» 28 февраля, матч «Краснодар» — «Ростов» пройдёт в тот же день. «Крылья Советов» и московское «Динамо» встретятся 1 марта.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице РПЛ занимает действующий чемпион России в лице «Краснодара». «Быки» набрали 40 очков. На второй строчке располагается «Зенит» (39), тройку лидеров замыкает «Локомотив» (37).

Комментарии
