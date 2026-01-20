Скидки
Марк-Андре тер Штеген попрощался с игроками «Барселоны» на базе клуба

Комментарии

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген попрощался со своими сокомандниками на тренировочной базе клуба. Вскоре футболисты сине-гранатовых отправятся в Прагу на матч со «Славией» в рамках 7-го тура Лиги чемпионов, а немецкий голкипер подпишет контракт с «Жироной». Об этом сообщает Sport.es.

По информации издания, тер Штеген не отправится в Чехию, чтобы не подвергать риску сделку. «Барселона» и «Жирона» уже достигли соглашения об аренде голкипера до 30 июня.

Ранее в прессе появлялась информация, что бо́льшую часть зарплаты тер Штегена в период выступления на правах аренды в «Жироне» продолжит платить «Барселона». Это связано с тем, что для нового клуба является неподъёмным его оклад в € 17 млн.

