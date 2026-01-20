Скидки
Новый тренер «Рубина» рассказал о своём видении футбола

Новый главный тренер «Рубина» Франк Артига рассказал о своём видении футбола. Он охарактеризовал свои тренерские взгляды.

– Понимаю, что существуют убеждения, что представители испанской тренерской школы хотят, чтобы их команды активно атаковали и что предпочитают позиционный, но, в конце концов, существуют нюансы. И все испанские тренеры разные.

Есть много нюансов, и один из них — понимать, куда ты движешься. Мне посчастливилось работать в нескольких странах на трёх континентах. В каждом месте приходится адаптироваться к культуре, к игрокам, не теряя своей сути как тренера, но прежде всего сохраняя те ценности и тот футбол, которые тоже можно показать в этой стране, в данном случае в «Рубине». И, безусловно, я вижу футбол как движение в атаку, как стремление к воротам соперника. Не просто защищать ворота, а прежде всего пытаться вернуть мяч и атаковать. Эти ценности неизменные. Это интенсивный футбол, где ты не ждёшь ошибки соперника, а сам заставляешь его ошибаться. Для меня это больше про ментальность, чем про схему, — приводит слова Артиги официальный сайт «Рубина».

