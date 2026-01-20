Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артём Дзюба заявил, что сборной России будет сложно после допуска от ФИФА

Артём Дзюба заявил, что сборной России будет сложно после допуска от ФИФА
Комментарии

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба заявил, что сборной России по футболу будет сложно после возвращения на международные турниры. Все российские команды, включая сборные, отстранены от международной арены решением ФИФА и УЕФА из-за специальной военной операции на Украине.

«Легко говорить, когда мы не участвуем: «Если бы мы играли, то всех бы разорвали». Но на самом деле, думаю, будет очень трудно», — приводит слова Дзюбы «РИА Новости Спорт».

В ноябре 2025 года сборная России провела два товарищеских матча — с Перу и Чили. Игра с перуанцами завершилась вничью со счётом 1:1, а чилийцам команда Валерия Карпина уступила 0:2.

Материалы по теме
Мусаев рассказал, как отреагировал на принятое «Краснодаром» предложение по Кордобе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android