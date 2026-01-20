Артём Дзюба заявил, что сборной России будет сложно после допуска от ФИФА

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба заявил, что сборной России по футболу будет сложно после возвращения на международные турниры. Все российские команды, включая сборные, отстранены от международной арены решением ФИФА и УЕФА из-за специальной военной операции на Украине.

«Легко говорить, когда мы не участвуем: «Если бы мы играли, то всех бы разорвали». Но на самом деле, думаю, будет очень трудно», — приводит слова Дзюбы «РИА Новости Спорт».

В ноябре 2025 года сборная России провела два товарищеских матча — с Перу и Чили. Игра с перуанцами завершилась вничью со счётом 1:1, а чилийцам команда Валерия Карпина уступила 0:2.