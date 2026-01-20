Скидки
«Я не должен был касаться национальных моментов». Мурад Мусаев — о конфликте с Челестини

«Я не должен был касаться национальных моментов». Мурад Мусаев — о конфликте с Челестини
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о конфликте с Фабио Челестини из ЦСКА, который произошёл по ходу игры 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. В той встрече форвард «быков» Джон Кордоба получил красную карточку за то, что тот пнул мяч в Мойзеса и зацепил шипами его руку.

«Игра была очень эмоциональной, все были перегреты. И я как оголённый нерв был. Я не должен был касаться Швейцарии и всех национальных моментов. Всё, что я сказал там по судейству, по каким-то эпизодам, я не отказываюсь от этого. Человек приехал к нам в гости, делает хорошую работу, я не должен был так говорить. Когда мы летели обратно, я понимал, что утром позвоню ему и мы поговорим.

У нас в игре много эмоций. Мы поговорили. Он со своей стороны рассказал, как он это видел, а я – со своей стороны. Я думаю, что он что-то новое узнал, что-то я новое узнал. Глобально я сказал, что я не должен был это говорить. Мы пожали руки», — сказал Мусаев в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

