Роберто Фернандес рассказал, что его удивило в РПЛ и к чему не может привыкнуть в России

Защитник тольяттинского «Акрона» Роберто Фернандес рассказал, что его поразило в Мир Российской Премьер-Лиге. Также 26-летний боливиец поведал, к чему не может привыкнуть в России.

— Я в своё время приехал за неделю до начала чемпионата, особо адаптироваться времени не было. Сразу требовалось играть, к счастью, помогли партнёры по команде. В РПЛ меня больше всего поразил уровень конкуренции — любая команда может обыграть любую. А привыкнуть так и не мог к вашим супам, всегда предпочитаю что‑то другое, — сказал Фернандес в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Фернандес сначала выступал за «Акрон» на правах аренды, а позже клуб выкупил права на игрока.