Погребняк — о нападении «Зенита»: если брать РПЛ, кроме Кордобы, никто не усилит команду

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Павел Погребняк поразмышлял на тему усиления атакующей линии сине-бело-голубых. Ранее сообщалось, что «Зенит» вскоре покинет нападающий Матео Кассьерра. Также в зимнее окно из клуба ушёл Лусиано Гонду, аргентинец присоединился к ЦСКА.

«Вклад Кассьерры в историю «Зенита» огромный. Но атакующая линия клуба требует обновлений, усиления, более амбициозных, высококвалифицированных и напористых футболистов. Ждём усилений в атаке, которые должны быть.

Один-два футболиста должны прийти и составить конкуренцию Соболеву. Не вижу ничего страшного в том, что Александр пока единственный форвард в команде. Если брать РПЛ, кроме Кордобы, никто не усилит «Зенит», но «Краснодар» его не отдаст», – приводит слова Погребняка Metaratings.