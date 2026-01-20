Скидки
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Реал Мадрид — Монако: прямая онлайн-трансляция матча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов начнется в 23:00 мск

«Реал» Мадрид — «Монако»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00 мск
Комментарии

Сегодня, 20 января, состоится матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Монако». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире матч покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Монако
Монако, Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После шести туров мадридский клуб набрал 12 очков и занимает седьмое место. Монегаски заработали девять очков и располагаются на 19-й строчке. В следующем туре «Реал» встретится с «Бенфикой» (28 января), а «Монако» — с «Ювентусом» (28 января).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Топ-5 легенд футбола:

Комментарии
