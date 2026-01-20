«Реал» Мадрид — «Монако»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 20 января, состоится матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Монако». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире матч покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После шести туров мадридский клуб набрал 12 очков и занимает седьмое место. Монегаски заработали девять очков и располагаются на 19-й строчке. В следующем туре «Реал» встретится с «Бенфикой» (28 января), а «Монако» — с «Ювентусом» (28 января).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

