«Арсенал» проявляет интерес к защитнику мадридского «Реала» — Романо

«Арсенал» продолжает следить за 19-летним центральным защитником мадридского «Реала» Виктором Вальдепеньясом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, испанский футболист входит в трансферный список лондонского клуба. «Арсенал» может приобрести Вальдепеньяса в ближайшие месяцы.

В составе взрослой команды «Королевского клуба» защитник провёл один матч. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: