«Пари НН» объявил о переходе 20-летнего полузащитника в «Химик»

Полузащитник «Пари НН» Иван Бреславцев перешёл в дзержинский «Химик». Об этом сообщила пресс-служба нижегородского клуба. 20-летний игрок отправится в Леон-Вторую лигу на условиях аренды до 31 декабря 2026 года.

«Воспитанник нижегородской СШОР-8 в течение двух сезонов выступал за молодёжную команду нашего клуба. 20-летний полузащитник сыграл 41 матч, в которых забил шесть мячей и отдал две результативные передачи. «Пари НН» желает Ивану успеха на новом этапе карьеры. Удачи в Дзержинске, Ваня!» — говорится в сообщении пресс-службы «Пари НН» в телеграм-канале.

В текущем сезоне Бреславцев трижды попадал в заявку «Пари НН» на встречи Мир Российской Премьер-Лиги, но ни разу не появился на поле.