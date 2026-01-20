Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Пари НН» объявил о переходе 20-летнего полузащитника в «Химик»

«Пари НН» объявил о переходе 20-летнего полузащитника в «Химик»
Комментарии

Полузащитник «Пари НН» Иван Бреславцев перешёл в дзержинский «Химик». Об этом сообщила пресс-служба нижегородского клуба. 20-летний игрок отправится в Леон-Вторую лигу на условиях аренды до 31 декабря 2026 года.

«Воспитанник нижегородской СШОР-8 в течение двух сезонов выступал за молодёжную команду нашего клуба. 20-летний полузащитник сыграл 41 матч, в которых забил шесть мячей и отдал две результативные передачи. «Пари НН» желает Ивану успеха на новом этапе карьеры. Удачи в Дзержинске, Ваня!» — говорится в сообщении пресс-службы «Пари НН» в телеграм-канале.

В текущем сезоне Бреславцев трижды попадал в заявку «Пари НН» на встречи Мир Российской Премьер-Лиги, но ни разу не появился на поле.

Материалы по теме
«Ротор» закупается под РПЛ, семейные ценности Уридии. Разбор топ-трансферов Первой лиги
«Ротор» закупается под РПЛ, семейные ценности Уридии. Разбор топ-трансферов Первой лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android