Защитник «Тоттенхэма» Бен Дэвис перенёс операцию из-за перелома лодыжки

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Уэльса Бен Дэвис перенёс операцию из-за перелома левой лодыжки. Об этом сообщает пресс-служба клуба в социальной сети Х.

Футболист получил травму во время матча английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед» (1:2) 17 января. Отмечается, что после операции Бен начнёт реабилитацию под наблюдением медицинского персонала команды.

32-летний Дэвис в текущем сезоне провёл пять встреч во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.