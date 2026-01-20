Скидки
Главная Футбол Новости

Кайрат — Брюгге: стартовые составы команд на матч 7-го тура Лиги чемпионов 2025/2026, 20 января

«Кайрат» — «Брюгге»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов — 2025/2026
Комментарии

Сегодня, 20 января, состоится матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Кайрат» и «Брюгге». Игра пройдёт на стадионе «Центральный» в Алма-Ате. В качестве главного арбитра встречи выступит Донатас Румшас. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 18:30 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Не начался
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Стартовые составы команд.

«Кайрат»: Анарбеков, Сорокин, Мартынович, Тапалов, Мата, Глейзер, Касабулат, Жоржинью, Мрынский, Громыко, Эдмилсон.

«Брюгге»: Жакерс, Саббе, Ордоньес, Мехеле, Сейс, Станкович, Ветлесен, Ванакен, Форбш, Верман, Диахон.

После шести туров норвежский клуб набрал три очка и занимает 32-е место. Английская команда заработала 13 очков и располагается на четвёртой строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Реакция игроков «Кайрата» на выпадение «Реала» в Лиге чемпионов:

