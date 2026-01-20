«Кайрат» — «Брюгге»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов — 2025/2026

Сегодня, 20 января, состоится матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Кайрат» и «Брюгге». Игра пройдёт на стадионе «Центральный» в Алма-Ате. В качестве главного арбитра встречи выступит Донатас Румшас. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko. Трансляцию этого матча также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Стартовые составы команд.

«Кайрат»: Анарбеков, Сорокин, Мартынович, Тапалов, Мата, Глейзер, Касабулат, Жоржинью, Мрынский, Громыко, Эдмилсон.

«Брюгге»: Жакерс, Саббе, Ордоньес, Мехеле, Сейс, Станкович, Ветлесен, Ванакен, Форбш, Верман, Диахон.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

